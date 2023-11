Sokan látogatják a kilátót

A tanulmányban azt is kiemelik, hogy a természetjárás kedvelt rekreációs formának számít itthon is, a megtett magyar erdei túrák, séták száma évente mintegy 40-50 millió lehet.

A Magyar Turisztikai Ügynökség felmérése szerint Magyarország aktív korú lakosságának 48,7 százaléka túrázik legalább alkalmanként, Lengyelországban, illetve Németországban ez a szám 85 százalék, valamint 76,4 százalék körül alakul.

A túrázók a Pilisbe átlagosan 40-50 kilométeres távolságból érkeznek, a Dömös közigazgatási területén található Prédikálószéki-kilátónál például egy hétvégén akár 15-17 ezren is jártak 2018-as adatok szerint, ami a pandémia ideje alatt további 25-30 százalékkal nőtt.