A tizenkét vizsgázó közül a legtöbben vármegyénkből, Dorogról, Tatabányáról, Tatáról és Komáromból érkeztek, de Budapestről is csatlakoztak ketten a megmérettetéshez. Az artisztikai munkát csokoládéból és cukorból is el lehetett készíteni, de utóbbira mindössze egy vizsgázó vállalkozott.

– A karamell tradicionális szerepet tölt be a cukrászatban – mondta Benkő Péter. – Sajnos a szakemberhiány és a felgyorsult világ miatt kezd kikopni a mindennapokból ez a dekoráció, de fontosnak tartjuk a hagyományőrzést.

Az elkészült munkákat a zsűri azonnal értékelte, annak érdekében, hogy ne következzen be állagromlás. Délutánra készültek el a bemutatóasztalok, ahol minden elkészült munkát meg lehetett csodálni.

A zsűri elnöke Nardai Anita volt, aki Veszprém megyéből érkezett a vizsgára. Lapunknak arról beszélt, a mestermunkák abban is különböznek, hogy sokkal kifinomultabbak, letisztultabbak. A vizsgázóknak előre tudniuk kell, mit szeretnének készíteni, de ha mégsem jönnek be a terveik, akkor is kiváló minőséget kell tudniuk előállítani. Fontos az is, hogy a vizsgaanyag és az asztal dekorációja összhangban legyen, egységet alkosson.

Benkő Péter azt is hozzátette, aki mestercukrász lesz, elérkezik a szakma csúcsára, hiszen hosszú évek kitartó munkája szükséges ahhoz, hogy ezt a célt elérhesse valaki.