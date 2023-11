Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete (USZSE) Gál lakótelepi irodájától indulunk. Mikor odaértünk, már néhányan várakoztak. Egyesek kissé kopott ruhákban, kapucnival a fejükön, mások műanyag bevásárlótáskával a kezükben türelmesen várták, hogy kinyíljon az iroda ajtaja. Varga Szabolcs és Bíró Annamária, az egyesület munkatársai érkeztek.

Hozták a hatalmas teatartókat, és a péksüteményeket, amelyeket adományként kaptak a nagy bevásárlóközpontoktól. Ha van, akkor zöldség, gyümölcs is kerül az autóba.

A szokatlanul meleg időjárás ellenére többen gyűltek az autó köré. Amíg van elegendő, még választhatnak is a péksütemények között, de kenyér, sőt vitamin is rendelkezésre áll. Zoknit is kértek, ám az ilyenkor nincs az autóban. Csütörtökönként délelőtt van fogadónap az irodában, akkor tudnak kérni ruhaneműt – mondták a szervezet munkatársai. Aztán mégiscsak előkerült egy pár. Esténként azért már hideg van.

Érkezik egy középkorú, magas férfi, hatalmas vágásokkal a nyakán. Annamária próbálja feljegyezni mindenkiről az információkat. Fontos számukra, hogy tudják: kivel, mi történik. Így lehet igazán segíteni baj esetén. Megkérdezte, hogy mi történt a férfival, aki némi gondolkodás után azt felelte: baleset, az jobban hangzik. Mikor mindenki megkapta, amit kért, eloldalogtak.

Az USZSE munkatársai mondják: vannak kiskertesek a Turul oldalról, szívességi lakáshasználók, s néhányan éjjel is az utcán húzzák meg magukat. Előfordul, hogy tákolmányokban tengődnek, néha a tulajdonosok tudta nélkül. Néhányan még dolgoznak is, alkalmi munkákon. Ami folyamatos gondot jelent, hogy sokaknak nincs állandó lakcíme, s így munkát sem találnak. Ilyenkor az USZSE segít nekik segélyhez jutni.

Az éjszakák már most is hidegek, de jönnek a hűvös napok. A fűtés nagy gond. Most, november elején a kellemes időben akárhol is vannak, még nem fűtenek. Nincs miből. Ha van egy kis segély, akkor jut némi fára, brikettre. Vagy hulladékot, szemetet égetnek. Ki, mit talál.

Hat helyszínen követjük az USZSE autóját. Bejárják a várost: Gál lakótelepről a Népház útra, a temető mögé, majd TESCO parkoló, Kertváros és a vasútállomás. Ez a téli időszámítás első napja, így néhány helyen nem is jönnek ügyfelek.

Takarókat, meleg ruhákat várnak Az USZSE szolgáltatása mindig igazodik az időjárási viszonyokhoz. Novembertől a naponta járó ételosztó járat már forró teával várja a rászorulókat a város hat különböző pontján. Emellett folyamatosan működik a segélyvonaluk, amelynek száma: 34/511-028. Szívesen fogadnak pléd és meleg, kötött ruhákat, sapkát, sálat, kesztyűt, hiszen a teli időszakban ezek nélkülözhetetlen kellékei az ellátásnak.



Az USZSE munkatársai elmondják: általában 20-30 fővel találkoznak egy ilyen körút alkalmával. Sajnos az elmúlt időszakban azt tapasztalják, hogy számuk emelkedett, és több a fiatal. Ennek oka, hogy jönnek más országrészből a jobb megélhetés reményében. Munkásszállón helyezik el őket, de amikor megszűnik a munkaviszony, az utcára kerülnek.

A Turul alatt és a Hetes telepen is sokan élnek különféle módon, helyeken. Van, ahol még víz, áram sincs. A Hegy utcában a TJ ESZI működtet éjjeli menedékhelyet, de a szabályok betartása miatt sokan inkább nem veszik igénybe. Az USZSE egy konténert működtet, ahol nappal melegedőt, éjjel szállást tud biztosítani 20-22 embernek. A melegedőt itt is többen használják.

Az egyik kliensüknek betegségei miatt nemrég sajnos le kellett vágni mindkét lábát. Próbálták elintézni, hogy minél tovább kapjon valamilyen ellátást, maradjon kórházban, rehabilitáción, de már találkoztak vele az utcán. Egy kerekesszéket hajtott. Hamarosan a kezei is tönkremennek – mondják. Sokaknak elhanyagolt az egészségügyi állapota.

A városban néha padokon találkozni alvó emberrel, de több régi helyről már eltűntek. Így a TESCO mögötti csövek mellől is. Viszont a Konzumnál a bádogasztalokban sokszor még hidegebb időben is bevackolják magukat éjjelre is. Ahogy a régi mozi melletti elhanyagolt épület környékén. A piac közelsége reményt ad nekik egy kis munkára. Ételre, a beletörődés italára.

Tatabányán az elmúlt időszakban csökkent a közterületen élők száma, jelenleg hozzávetőegesen húszan töltik ténylegesen fedél nélkül az éjszakákat, buszmegállókban, bokrok alján meghúzva magukat.

A legfiatalabb ügyfelük most egy lány, aki 20 éves lehet. Állami gondozott volt, utógondozóból jött ki, és csapódott az itteni hajléktalanokhoz. A város különböző pontjain találkoztak már vele. A legidősebb 65 éves. Kevesen élik meg ezt a kort. Az utcán elhasználódik a test. Összetörik a lélek.