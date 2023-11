A jelenlévőket Garai Zoltán, a dorogi gyáregység főmérnöke üdvözölte a rendezvényházban, aki felidézte, hogy Richter Gedeon 1901-ben megvásárolta a budapesti Sas Patikát, majd nem sokkal később gyárat alapított. Mára öt világrészre kiterjedő piachálózattal rendelkezik a Richter, több mint 12 ezer munkavállaló és 1200 kutató-fejlesztő szakember dolgozik a vállalatnál, mely a tavalyi évben 2 milliárd eurós árbevételt ért el. Szó volt a legsikeresebb készítményekről és bővebben a dorogi gyáregységről, ahol négy hatóanyaggyártó üzem is található.

Pintér Gábor, a környezetvédelmi szakterület vezetője előadásában kitért rá: a gyógyszeripari környezetvédelem terén kiemelten fontos, hogy betartsák a jogszabályi és belső előírásokat, illetve hogy rendszeres méréseket végezzenek és nyomon kövessék a folyamatokat. Részletesen szemléltette, hogyan védi a vállalat a levegő-, a talaj- és a víz minőségét, de beszélt a hulladékgazdálkodásról is. Említette azt is, hogy a Richter a karbonlábnyom csökkentésén is jó úton jár: az új, évente 2.660 megawattóra energiát termelő napelemparkjukat is, mely szintén szükséges ahhoz, hogy 2030-ra 55 százalékkal csökkenthessék az 1990-ben mért szén-dioxid kibocsátást.

Tűzoltás

A csapatnak Zimmerer Ferenc, a környezetvédelmi üzem vezetője mutatta meg a szennyvíztelepet, ahol a hatóanyaggyártás során keletkezett szennyvizek tisztításáról, a folyamatok közben keletkező iszap víztelenítéséről és elszállításáról is szó volt. A nyílt napot oltási gyakorlat is színesítette, a bátrabbak a fecskendőt is a kezükbe vehették és megfékezhették a tűztálca által mesterségesen generált lángokat. Végül a létesítményi tűzoltóságot is megtekintették, ahol Kiss Zoltán parancsnok és Szegvári József műszakvezető mutatta be az eszköz- és járműparkot.

Kontárné Kozár Ágota, a dorogi gyáregység környezetvédelmi és biztonságtechnikai osztályának vezetője elmondta, hogy a több mint ezer fős munkavállalói létszám, a vegyi anyagok, illetve a munkaeszközök miatt is felelősséggel tartoznak a biztonságos munkahelyi környezet kialakításáért. Levetített egy térképet a résztvevőknek, melyen bemutatta, hogy a telephelynek és környezetének milyen kockázati besorolása van. Beszélt továbbá a megelőzésről, az alkalmazottak folyamatos képzéséről, illetve a folyamatok biztonságának felügyeletéről is, melyben nagy szerepet vállalnak a Richter saját tűzoltóságának munkatársai is. Az előadások után következett a gyárlátogatás, mely során a résztvevők betekintést nyerhettek egyes üzemek működésébe is.