Újabb jótékonysági könyvvásárt szervezett a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Körösladányi Zsombor az egyesület vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy Tatabányán, a József Attila Megyei Könyvtárban november 7-től 11-ig, vagyis keddtől szombatig tartják az eseményt.

Már első nap nyitás után is sokan válogattak a jótékonysági könyvvásáron. A délután érkezőket pedig egy kis meglepetés is várta, ugyanis Buksi kutyus és gazdája, Krisztián is ellátogatott a könyvtárba, hogy ellenőrizze, minden rendben zajlik. A labrador alaposan körbeszaglászott, megvizsgálta a több ezer kitett könyvet és természetesen boldogan fogadta a vásárlok simogatását is. Az egyesület vezetője, Zsombor elárulta, hogy nem véletlen, hogy Buksit is ennyire érdeklik a könyvek, hiszen a vásárból befolyt összeget a mentőkutyákra fordítják. Többek között a négylábúak kedvenc tápját is ebből az összegből vásárolják meg. És hát Buksi, mint minden kutya nagyon szereti a hasát.

– Gyűjtésünk fő célja, hogy vizsgázott mentőkutyáinknak olyan eszközöket, felszereléseket, speciális tápokat vásároljunk, melyek a további képzéseikhez, fejlődésükhöz, hatékony életmentésükhöz kellhet. Sajnos ezek a képzések és szemináriumok alkalmanként több tízezer forintba kerülnek – tette hozzá az önkéntes tűzoltó, aki elárulta, hogy ez már a hatodik könyvvasáruk.

– Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több ezer darab könyvet ajánlottak fel a számunkra, melyeket most jelképesen, száz forintos darabáron vásárolhatnak meg az érdeklődők. A könyvek mellett pár DVD, CD, lemez is található. Mentőkutyáinkkal pedig november 11-én, szombaton délelőtt személyesen is lehet majd találkozni – árulta el az egyesület vezetője, aki nagyon hálás a könyvtárnak, hogy már sokadjára melléjük állnak, helyet biztosítanak és könyveket is adnak. Illetve nagyon köszönik a sok kedves felajánlónak is a könyveket, amik közül az érdeklődők válogathatnak.