Vitályos Eszter (Fidesz) emlékeztetett, hogy amikor 2021-ben megalkották az Átölel a Pilis-Dunakanyar 2030-ig szóló stratégiát, az ott élők 86 százaléka a közlekedésfejlesztés tartotta a legfontosabb megoldandó problémának.

A kormánypárti politikus örömét fejezte ki, hogy legutóbb 330 millió forintos támogatásból Pilisborosjenőn buszöblöket, buszmegállókhoz vezető járdát, nyomógombos jelzőlámpás gyalogátkelőt, parkolót, illetve iskolához és játszótérhez vezető járdákat kaptak a lakók. Mint mondta: a fejlesztésekkel biztonságosabbá vált a közlekedés a térségben.

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési minisztérium közlekedésért felelős államtitkára válaszában rámutatott: 2010 és 2023 között mintegy kétezer kilométer új út épült, és a tömegközlekedésre is nagy hangsúlyt fektet a kormány, mert a buszok és a vonatok nagyban segítik egy település működését, javítják a helyiek életminőségét.

Hozzátette: a minisztérium a szentendrei HÉV megújításán is dolgozik, amelyhez uniós forrásokra is szükség lesz, továbbá Dömös és Szentendre közt 33 kilométeres kerékpárút-építés előkészítése is zajlik.