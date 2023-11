Drámai újraélesztés Környén: kutyás rendőr mentette meg a férfi életét. Fűfa Péter rendőr törzszászlósnak hála sikerült megmenteni a környei buszmegállóban újraélesztett férfi életét.

Illegális tuning találkozót akadályoztak meg a zsaruk Tatabányán. A rendőrök nem csak a kiszemelt helyszínen csaptak le, de a városban észlelt 18 potenciális autót is ellenőrizték. Hét esetben jogsértés miatt szankcionáltak is.

Megakadályoznák, hogy a buszmegállókba költözzenek a hajléktalanok Tatabányán. Több problémás buszmegálló is van Tatabányán. Ezek helyzetét illetően várják a körzeti képviselők a tatabányaiak ötleteit, javaslatait.

Ne maradj le! Iratkozz fel napi hírlevelünkre!

Czunyiné dr. Bertalan Judit: túl az újabb egyeztetésen az ácsi katódüzem kapcsán. Újabb egyeztetésen vannak túl az Ács határába tervezett katódgyár kapcsán a szakemberek. Ezúttal a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) munkatársai és a beruházók ültek asztalhoz, hogy már a tervezés is a magyar és uniós szabályoknak és szabványoknak megfelelő legyen.

Oszama bin Laden is sokat tanult a déli határunkon tevékenykedő terrorszervezet alapítójától. A magyar–szerb határon működő embercsempész bandák közül többet is megnevez az a titkosszolgálati jelentés, amelynek nyilvánosságra hozatalát Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője kezdeményezte. A dokumentum szerint a térségben jelen van az az afganisztáni terrorhálózat is, amelyet az a Dzsalaluddin Hakkáni hozott létre, akit még a hírhedt terrorvezér, Oszama bin Laden is az egyik mentoraként említett.

Baleset a Nemzetiben: ezt mondja a sérültekről Bodrogi Gyula. A nemzet színészének első dolga lesz, hogy meglátogassa Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót.