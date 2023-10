A vasúttársaság menetrendi tájékoztatást biztosító applikációja 2018-ban bővült a jegyértékesítés lehetőségével. A MÁV alkalmazás folyamatos fejlődése mellett, 2020 év végén az ELVIRA is megújult, és nem csak új köntöst kapott, hanem közös platformra is kerültek, így nem kell külön felhasználói fiókot fenntartaniuk akkor sem, ha nem mindig ugyanazt a csatornát használják a jegyvásárláshoz, sőt, a webes felület esetén már egyáltalán nincs szükség a regisztrációra sem, hiszen 2021. márciusa óta elérhető a vendégvásárlás funkció is - írta közleményében a MÁV-Start.

Mint írják, megéri környezetbarát módon és forgalmi dugók nélkül közlekedni, amelyben már 5 éve hű társa lehet a MÁV applikáció. Az online felület elérte az 1 821 821 regisztrált felhasználóját és folyamatosan növekszik az alkalmazást használók száma. A belföldi utasok 34 milliárd forint értékben vásároltak az appon keresztül, további 4,1 milliárd forint értékben pedig nemzetközi utazásra szóló jegyeket vásároltak.

Nem csak jegyeket és bérleteket vásárolhatunk, online térképen követhetjük a vonatok közlekedését, így láthatjuk az aktuális menetrendet. Az alkalmazás segítségével kényelmesen és gyorsan megválthatja menetjegyét a vonat tényleges indulásáig. Nem kell sorban állni a jegypénztárnál, hiszen a belföldi és külföldi jegyek vásárlását is elintézhetjük könnyedén a telefonon, kényelmi díj felszámítása nélkül 5% kedvezménnyel.

Az applikációban biztosítják az utasok számára a könnyű és egyszerű fizetést bankkártyájuk használatával a Simple fizetési rendszeren keresztül.