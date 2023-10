Egy fegyverszállító hajónak ütközött egy személyszállító kisebb hajó a Duna esztergomi szakaszán. A fegyverszállítóból vegyi anyag szivárgott a folyóba, a személyszállító hajó motorja az ütközés következtében füstölni kezdett, így a fedélzetén lévő utasokat kivezényelték a partra, ahol idegenrendészeti vizsgálaton estek át.

Kancz Csaba beszélt a bázison a védelmi gyakorlatok fontosságáról

Fotó: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

Az utasok közül többen is a hatóság megkerülésével szöktek ki a part menti erdős részre, illetve egy személy a csomagok átvizsgálása során menekülni próbált, de a kutyás készenléti rendőrök elfogták. A személyhajó utasaiból többen is megsérültek, így őket a helyszínen mentők látták el, ahogy a füstölő hajómotorhoz is kiérkeztek a tűzoltóság és a katasztrófavédelem szakemberei. Nagy vonalakban ez történt egy összevont szimulációs védelmi gyakorlaton.

Időben kell felkészülni

Bakos Sándor alezredes, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kerületi Védelmi Bizottság titkára az Esztergomba szervezett gyakorlatról többek között elmondta: ezeket a 2013-ban kezdődött és azóta minden évben ősszel tartott Fúzió nevű gyakorlatokat azért végzik, hogy megismerjék, hogy milyen állapotban vannak a résztvevő szervek, hogy megismerjék a képességeiket és választ tudjanak arra adni, hogy az adott válság milyen állapotban találja őket. Bakos Sándor kiemelte, hogy a gyakorlatokra való felkészülés során rá kell jönni mindig, hogy ehhez idő kell, ez a legfontosabb tényező, hiszen a különféle válságok idején már nincs idő felkészülni, azt még békeidőben kell megszervezni, megoldani. Ehhez a felkészüléshez 5-6 hétre volt szükség, árulta el.

Az esztergomi esemény gyakorlati része előtt a bázisnak kijelölt Grand Hotel Esztergomban gyülekeztek a vármegyei szolgálatok, a rendőrség, a készenléti rendőrség, az idegenrendészet, a katasztrófavédelem, a honvédség, a tűzoltóság, a mentők és a vízművek csoportjai. Őket elsőként Kancz Csaba főispán, a vármegyei területi védelmi bizottság elnöke köszöntötte.

Kutyás rendőrök is részt vettek a gyakorlatban

Fotó: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

Mint egy ponton fogalmazott: „Napjainkban egyre több biztonsági kockázat fenyeget minket, elég, ha csak a határ mentén zajló ukrán-orosz konfliktusra gondolunk, illetve csaknem egy hete egy nagyon komoly másik konfliktus robbant ki a gázai övezetben, amelynek kapcsán látjuk, hogy Európában is mennyi biztonsági kockázati tényező fog felmerülni.”

Szakszerű ellátásban részesültek a sérültek

Fotó: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

Kancz Csaba azzal folytatta, hogy a védelmi és biztonsági igazgatás ebből a szempontból elengedhetetlen eleme az ország védelmi képességének, bárhonnan jöjjön és bármilyen legyen ez a fenyegetés. Az elnök arra is kitért beszédében, hogy az államigazgatás szervezete felhasználható, egy sajátos védelmi eszközt jelenthet, melyet a mindennapjainkban is tapasztalhatunk és megállapíthatjuk, hogy a közigazgatás igenis a védelmi igazgatás része. A tájékoztatás, eligazítás után elindult a szimulációs gyakorlat a Prímás-sziget Nagy-Duna sétány vonalán. A fent leírt eseménysorban szárazföldön, vízen és levegőben is minden szakszolgálat részt vett, a sajtó munkatársai pedig a szimulációs gyakorlatról a történések közvetlen közeléből tudósíthattak.