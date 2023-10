A Honvedelem.hu számolt be arról, hogy hazánkban is megrendezték a légibázis-, katonai létesítmény látogatás és új főbb fegyverrendszerek bemutatóját. Az esemény során a tatai dandárba is ellátogatott a nemzetközi delegáció.

Mint írták: a Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedések 2011. évi Bécsi Dokumentuma alapján a tagállamoknak ötéves ciklusokban egy légibázist – ahol harci repülőgépek állomásoznak –, illetve egy katonai létesítményt kell bemutatniuk, továbbá azon új fegyverrendszerüket is, amit máshol még nem rendszeresítettek.

A külföldi delegáció a kecskeméti légierőbázis után a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandárhoz is ellátogatott. Itt elsőként Pozderka Zoltán ezredes, az MH Szárazföldi Parancsnokság törzsfőnöke tartott előadást a szárazföldi haderőnemről, majd Tóth István ezredes, a dandár parancsnoka ismertette az alakulat mindennapi tevékenységét. Ezt követően – laktanya bejárás során – megnézték azt a hangárt, ahol a Leopard 2A4 közepes harckocsikat tárolja az alakulat, majd a Kupolában helyet kapó PzH 2000 önjáró löveg szimulátorokat is szemügyre vehették.

A nap további részében az alakulótéren statikus, míg a szomódi lőtéren dinamikus bemutatót tekinthettek meg. Zárásként szem és fültanúi lehettek egy KF41 Lynx gyalogsági harcjármű dinamikus bemutatójának, valamint két Gidrán páncélozott harcjármű lövészetének is.