Pallagi Tibor polgármester és Pósa Andrea könyvtáros, közművelődési szakember beszámolója szerint összesen tizenhárom csapat teljesítette a feladatokat. A résztvevőknek online kvízeket kellett megoldaniuk a májustól augusztusig tartó időszakban, továbbá havi kirándulásokat is teljesítettek Bajna környékén. Jártak a csimai kálváriánál, a nyikai vadászháznál, az Őr-hegy tetején, az Öreg-lyuknál és a Páskomban is.

A vetélkedő során kreatív feladatokból sem volt hiány, hiszen címert terveztek, levelet írtak, térképet rajzoltak, interjút készítettek, sőt még énekeltek is. A versenyben több mint nyolcvanan vettek részt, családok, baráti társaságok és egyesületek is csatlakoztak. A Szent Donát Borbarát Egyesület közösségi terén tartott eredményhirdetésen minden csapatnak jelen voltak a képviselői. Az önkormányzat a vetélkedő során végzett kitartó munkájuk elismeréseként közös szalonnasütésre invitálta a csapattagokat.

Az első helyet a Café and Garden nevű alakulat szerezte meg, jutalmuk a tatabányai Jászai Mari Színházba szóló színházbérlet lett. A 2. helyezett a The Adam’s Family lett, a 3. helyezést pedig a Csillag Liliom Csapat szerezte meg. Az ő nyereményük egy-egy családi belépőjegy volt az esztergomi Aquaszigetre. A díjakat Pallagi Tibor és Pósa Andrea adta át a díjazottaknak. Az önkormányzat közösségi oldalán gratuláltak a résztvevőknek – akik a feladatok teljesítése révén még jobban megismerhették Bajnát – és bejelentették, hogy a nagy sikerre való tekintettel jövőre is folytatódik a vetélkedő.