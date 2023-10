Majd lelkesen kezdett mesélni Kandó Kálmánról, aki az ipari frekvenciájú váltakozóáramú vontatás első alkalmazója volt mozdonyoknál, a fázisváltók kidolgozója, a vasútvillamosítás úttörője. Nagyívű tervek kapcsolódnak az egykor élt mérnökhöz. Szeretne a vasútállomás közelében lévő volt bánhidai betontelep helyén egy közlekedési múzeumot életre hívni, Kandó Kálmán Közlekedési Múzeum néven. Olyan épületet, ahol a modelleket meg lehetne tekinteni. És bár neki még nincs terepasztala, de ide egy óriási méretűt képzelne el, nemzetközi kiállítási tárgyakkal. Azt is elmondta, hogy jelenleg ez a projekt még az esetleges igényfelmérés stádiumában van. Ismerősei, barátai segítségét is kéri a megvalósításhoz, emellett most méri fel: egyáltalán milyen az emberek érdeklődése a vasútmodellek iránt.

A Puskinba félszáz mozdonnyal érkezett, továbbá három-négy komplett szettel, azaz hosszú szerelvényekkel. Emeletes járművet is hozott a látogatók örömére. A kiállítás kedden is várja az érdeklődőket.

A Puskin Művelődési Házban november 3-án, pénteken 10 órától Szünidei mesedélelőtt várja a családokat. A Magyar Népmese Színház bemutatja a Többsincs királyfi című magyar népmesét. Szombaton agyagos karácsonyi hangolódással készülnek már az ünnepre. Délelőtt 9 órától 12 óráig kézműves foglalkozás lesz, ahol szülők gyermekeikkel készíthetik el az ajándékokat.