Ismét jó hangulatban telt a szombat délután a Tatai Kenderke Néptánc Egyesület által szervezett szüreti szilvás táncházban. A program mi mással, mint szilvalekvár főzéssel kezdődött. Az érdeklődők megismerkedhettek a hagyományos befőzés csínjával és elleshették nagyanyáink praktikáit, hogy még ízletesebb lekvárok készülhessenek otthon is. Mire elkezdődtek a kézműves foglalkozások, már kellemes szilvalekvár illat töltötte be a szobákat. A gyerekek ezúttal szilvamagból nyakláncot készíthettek, de akár szilvát is nemezelhettek.