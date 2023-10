Józsa Tamás, a győri Hild József Építőipari Szakiskola igazgatója, Herr Orsolya, a FŐKERT munkatársa, Mayer Adél, a Tomory Lajos Múzeum múzeumpedagógusa és Földváry Piroska, a Millennium Háza igazgatója voltak a Duna Múzeum vendégelőadói a bevezetőben említett tematikájú szakmai délutánon. Az előadásokhoz csatlakoztatva egy speciális, interaktív kiállítást is illesztettek a szervezők a Duna Múzeum Európai Közép Galériájának három termébe, amely tárlatnak a Víz + Tartás címet adták.

Ez a projekt mind ismeretterjesztő tartalmában, mind pedig vizuális megoldásaiban hatékony illusztrációja volt a mélyen szakmai résznek. Mint a tárlathoz rendelt dokumentációból kiderült, az egész projekt idén tavasszal indult és nyáron ért véget, a főszervező a Millenium Háza – Neo Kortárs Művészeti Tér és a Can Architects voltak. Az általános iskolásoknak szánt projektben a víz, illetve a vízkészlet megőrzése és a klímaváltozás volt a központi téma, ahogy a szeptember 4-ei előadássorozatban is.

A kiállításon pedig a főrendező cégek, az általuk összehívott szakemberek (köztük a Duna Múzeum munkatársai), alkotók és a diákok közös munkáit mutatták be az esztergomi intézményben. A kiállított anyagokról többek között azt olvashatjuk a kísérő tablók egyikén, hogy az alkotói folyamatokban a tanulók olyan témákat vizsgáltak, mint például víz + ember, víz + természet, víz + város, víz + klímaváltozás, víz + vízvédelem és víz + vízmegtartás.

Az így megszervezett tudást a tanulás közben megszerzett inspirációval felturbózva installációk, tablók készítésénél hasznosították a fenti felsorolás témáiból, illetve ezekből a tárgykörökből egy-egy mutatós makett is készült. A szerdai előadásokon felidézték a projekt több altémáját, melyről az előzetes beharangozóban így fogalmaztak: vízmegtartás a városokban, vízparti zöldfolyosók, fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás, mind új fogalmak, melyeket tájépítész, kertész mutat be egy előadás keretében az érdeklődőknek. Mindannyiunk ügye, hogy hosszútávon lakható településeken éljük mindennapjainkat. Apró ötleteket akár mi magunk is megvalósíthatunk az erkélyen, a kertben, de érdekes belelátni, hogy egy nagyobb léptékben gondolkodó szakember milyen megoldásokra törekszik. Már megvalósult külföldi példákat is bemutatnak az előadók, melyekbe ki-ki beleláthatja jövőbeni utcáját, kedvenc terét, települését.