Gyönyörű időben, remek hangulatban telt ismét a a Gördülő Kosár Termelői és Közösségi Piac újabb rendezvénye. A piac napján ugyanis Mustfakasztó programot is szerveztek, ahol kipróbálhatták a szőlőmegmunkálást is. Nagyon sokan jöttek el, akik a szokásos őstermelői áruk mellett elidőztek a piacon. A gyerekekre különböző játékok, a felnőttekre kellemes beszélgetések, találkozások vártak. Jól fogyott a must, és a zsíros kenyér, és persze a gazdag árukészlet is.