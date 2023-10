Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közösségi oldalán számoltak be arról, hogy különleges élményben volt része annak a fővárosi esetkocsinak a hét elején, ami csak olyan eseteknél járt a nappalos szolgálatában, ahol nem volt szükség mentőellátásra. Ez persze csak a helyszínen derült ki, hiszen három esetben a bejelentő konkrétan megtévesztette a mentésirányítót és olyan egészségügyi probléma miatt foglalta le a mentőegységet, amin a sürgősségi kompetenciákkal rendelkező életmentők tudnak legkevésbé segíteni. Egy családi veszekedésnél is jártak, ahol végül, mint kiderült, senki nem sérült meg.

Egy 20 év körüli „eszméletlen” férfit a közeledő sziréna hangjával sikerült meggyógyítani, aki a jószándékú bejelentőt is hátrahagyva elszaladt a mentő érkezése előtt. Ugyan bajtársaik megkönnyebbültek, amiért egyik helyszínen sem kellett beavatkozniuk, mégis csalódottan zárták a napot, hiszen más eseteknél talán segíthettek volna.

Győri Pál is megszólalt

A Kemma.hu megkereste Győrfi Pált, az OMSZ szóvivőjét, hogy megtudja vármegyénkre mennyire jellemzőek az indokolatlan riasztások. A szakember elmondta, hogy sajnos még mindig sok kapacitást elvesznek a mentőktől az indokolatlan hívások.

– Az Országos Mentőszolgálathoz naponta mintegy háromezerötszáz riasztás érkezik be, ebből közel száztíz eset Komárom-Esztergom vármegye területéről. A számok tükrében felmerül a jogos kérdés, hogy vajon minden nap ennyi tragédia történik? Természetesen vannak életveszélyes esetek, de az esetek többsége nem valódi életmentés. Még mindig sok olyan eset van, ami miatt nem biztos, hogy a mentőket kellett volna hívni – árulta el a szóvivő, aki szerint az, hogy mennyi a mentők indokolatlan feladata azon is múlik, hogy milyen az egészségtudatosságunk.

– Attól is függ, hogy az emberek mennyire ismerik a saját testük működését, meg tudják-e határozni, hogy mennyire súlyos a problémájuk, tudják-e, hogy kihez fordulhatnak. Például egy hőemelkedéshez a háziorvost kell hívni, de lehet csak elég a patikába bemenni egy tanácsra és gyógyszerért – magyarázta Győrfi Pál, aki hozzátette, hogy időközönként készül egy nemzetközi felmérés az egészségtudatosságról, és ebben még bőven van mit fejlődni Magyarországon is.

A protokoll betartása nagyon fontos

– Sokszor tapasztaljuk azt, hogy mentőt hívtak, de nem ez lett volna a megfelelő megoldás. Egészségügyi szakemberek fogadják a hívásokat, akiknek az a feladata, hogy egy protokoll alapján kikérdezzék a bejelentőt. Az ő feladatuk az is, hogy megállapítsák, hogy szükség van mentőre, illetve mennyire sürgős az eset. Például, ha valaki tegnap belelépett egy gödörbe és mára annyira bedagadt a bokája, hogy nem tud lábra állni indokolt a mentő, hiszen nem tud bejutni a kórházba, viszont nem olyan sürgős, mint egy szívroham, vagy egy erős vérzéssel járó baleset. De minden esetben van egy szabály: első a betegek érdeke – szögezte le a szóvivő, aki elmondta, hogy vannak jóhiszemű indokolatlan riasztások is.

– Előfordul, hogy valaki vezetés közben lát valami olyat, ami aggódalommal tölti el és riasztja a mentőket, azonban nem áll meg, hogy meggyőződön a probléma valósságáról. Ilyenkor megesik, hogy mire kiérnek a mentők a földön fekvő egyén kipihente magát és tovább sétált. De olyan is volt, hogy egy, az út szélén fekvő szalmabábúhoz riasztották az egységeket – mesélte Győrfi Pál, aki szerint vannak olyanok is, akik rosszindulatból, vagy szórakozásból hívják a 112-t.

Átverésből is sokszor telefonálnak

– A legrosszabb amikor átverésből, nem létező balesethez hívják ki a mentőket. Előfordult már olyan is, hogy a hívó fél a teraszán ülve gyönyörködött a kiérkező mentők és tűzoltók fényeiben. De olyan eset is volt, hogy egy fiú azzal hívta fel a segélyhívót, hogy egy erdős területen a barátnőjét megcsípte egy darázs és nem kap levegőt. A nehezen elérhető helyszín miatt mentőhelikoptert is riasztottak, mint kiderült feleslegesen. De saját példám, hogy volt olyan éjszaka, amikor mentősként négyszer is ugyanarra a címre riasztottak. A hívó annyira életszerűen adta elő, hogy egy nő éppen szül és már kint van a baba feje, hogy többször is becsöngettünk a címre, ahol természetesen nem volt semmilyen vészhelyzet. A bejelentő feltehetően csak szerette volna velünk felébresztetni a címen lakót – emlékezett vissza az esetre a mentős, aki szerint ezek az indokolatlan riasztások több szempontból is problémát jelentenek.

Egyrészt leköti a mentők kapacitását, kockáztatva azt, hogy egy valóban életveszélyes helyzetre nem érnek ki időben. Illetve azt se felejtsük el, hogy a riasztásra kivonuló szirénázó mentőkkel akár baleset is történhet. Arról már nem is beszélve, hogy egy mentőhelikopter riasztásának költsége milliós tétel is lehet

– figyelmeztet a szóvivő, aki szerint azért vannak jóhírek is.

– Most már Komárom-Esztergom vármegyében is átvettük az alapellátási ügyeletet. Ha mentő nem is indokolt, az ügyelethez tudjuk irányítani a beteget. Be tud menni az ügyeletre, vagy szükség esetén kimennek hozzá. De pár héten belül egy fejlesztésünk is elindulhat, aminek segítségével a hívó fél telefonkameráján keresztül pontosabban fel tudjuk mérni a beteg állapotát, a probléma súlyosságát – árulta el Győrfi Pál.