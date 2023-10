„Béke Veled Izrael!”, „Melletted vagyok!”, „Az Úr a Te Vigasztalód!” – ilyen feliratú transzparensekkel érkezett a több mint ötven fős tömeg a tatabányai Árpád térre, hogy kifejezze együttérzését a zsidósággal. Mint ismert a demonstráció a múlt szombaton megtámadott Izrael melletti szimpátiát szeretné kifejezni.

Czencz Arnold konferanszié köszöntötte a megjelenteket és felkonferálta a Dicséret zenekart, akik izraeli, Istent dicsérő dalt adtak elő. A tömeg velük énekelte a dalokat, majd a gyülekezet tagjai olvastak fel kilenc zsoltárt.

A helyszínen volt Lusztig Péter alpolgármester is, aki beszédében elmondta, mélyen együtt érez azokkal a családokkal, akik a napokban veszítették el hozzátartozójukat. – Aki képes levágni valaki fejét, az nem ember. Aki ugyanezt teszi egy csecsemővel, az sem – mondta az alpolgármester, aki végezetül azt kívánta, minél kevesebb civil áldozattal járjon a most kezdődő háború.

– Shalom – kezdte beszédét Pauer Csaba, a tatabányai közösség lelkésze, majd innen, Tatabányáról is könyörgött Izrael békéjéért. Felszólított minden jelenlévőt a szeretetre, és elmondta azt is, hogy ez a rendezvény egyben a zsidók kiirtása ellen tiltakozik, egyben a civilizáció megvédéséről is szól.

Emlékeztetett arra, hogy a palesztin iszlamista szervezet, a Hamasz október 13., péntekre világméretű mozgósítást hirdetett az arab világban, tömegtüntetésre szólította fel híveit. Pauer Csaba ennek okán zárásként azt mondta: „Jeruzsálem ügye az egész világ ügye!”