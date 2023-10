– Alig két hét telt el azóta, hogy az Aradi vértanúkra emlékeztünk. Most pedig már egy huszadik századi forradalom hőseinek állítunk emléket. Ötvenhatban a fiatalok és a segítőik megpróbálták kiharcolni a Magyarország szabadságát, jövőjét. De hamar ideértek az orosz csapatok. És ugyanúgy véres megtorlás követte, mint az 1948-as szabadságharc után. És volt a harcolók között fiatalok, akik még nem töltötték be a tizennyolcadik évüket, csupán pár évvel voltak idősebbek nálatok. És sokukat halálra ítélték, mert fegyvert fogtak a szabadságért. Most őrájuk emlékezünk, azokra akik a legdrágább kincsüket, az életüket áldozták fel azért, hogy a magyar szabadon élhessen szabad hazájában – mondta a polgármester a koszorúzáson résztvevő iskolásoknak is.

Hozzátette: mindig a szabadság az, ami a legfontosabb egy nemzet életében. A beszéd után az önkormányzat, az iskola és a református egyházközösség is elhelyezte koszorúját a kopjafánál.