A tökfaragás mellett lámpásokat is készíthettek, s volt gyurmázás is, ahol pókokat, szellemeket is lehetett formázni, vagy pókos színes rajzot is készíthettek, amelyből szinte kipattant a fekete rovar, s még több ügyességi játék is várta a legkisebbeket. Mécseseket is alkothattak, hiszen a program a sötétedés után lámpás felvonulással zárult. Az elkészített kis alkotásokkal a kezükben vonultak a családok az Árpád térről az Agoráig.