2023-ban is több pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Szeretnék például így a városgazdálkodás gépparkját bővíteni rotációs kapával, földfúróval, lapvibrátorral, betonkeverővel, illetve egy nagy teljesítményű lombszívóval, másrészt pedig szeretnének még beszerezni 30 sörpadgarnitúrát is a rendezvényekhez. A projekt költségvetése 7 millió forint, melyhez önerőt nem szükséges biztosítani. A Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program Testvérváros-programok pályázati felhívás keretében a 2024-ben megrendezésre kerülő Ács-Kapocs Fesztivál támogatására nyújtottak be pályázatot, mely egyben a testvértelepülésekkel való kapcsolatok erősítéséről is szólni fog. Meghívott vendégeik: Olasztelek, Madar, Csallóközaranyos, Szentpéter, Hetény. A pályázati forrásokon felül, önerőből önkormányzati bérlakásokat újítottak fel, fogorvosi rendelőt, vadkamerákat telepítettek a mezőőrök munkáját segítendő, közvilágítást fejlesztettek, hogy csak néhányat említsünk.

A közmeghallgatás és a lakossági fórum után másnap demonstrációt is szerveztek a katódgyár ellenzői, és ott nagyjából a fórumon elhangzottakat ismételték el, illetve azokra reflektáltak, a korábban is képviselt álláspontjukat megismételve, ahhoz igazodva.