Az ajándékozási szerződést ifj. Pongrácz Lajos cégvezető, és Visegrádi József egyesületi elnök írták alá szerdán, a gyártó cég telephelyén.

Pongrácz Lajos és Visegrádi József az átadáson

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Nagy hasznát veszi az egyesület a gázzal működő két főzőzsámolynak, és a tűzhelynek, valamint a két munkaasztalnak. Az ajándékot ezt kiemelve köszönte meg Visegrádi József.

Az eszközök jelentős segítséget jelentenek Bánhidán, hiszen a városrészi programok sok embert megmozgatnak. A rendezvényeken immáron finomabbnál finomabb étkeket főzhetnek az éhes vendégseregnek.

A szerződést ifj. Pongrácz Lajos cégvezető, és Visegrádi József egyesületi elnök írták alá

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ifjú Pongrácz Lajos elmondta, hogy örömmel tettek eleget az egyesület megkeresésének annál is inkább, mert a Gasztrometál telephelye is Bánhidán van, és szívükön viselik a városrész sorsát. Hozzátette, a vállalat rendszeresen nyújt anyagi és eszközbeli segítséget máskor is gyerekek táborozásához, vagy a Szent Borbála Kórház számára.