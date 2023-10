– Fel kellett mennünk a toronyba, hogy először a régi keresztet rögzítsük a daruval. Majd elvágtuk a régi csavarokat és leemelte a daru a magasból, majd felemelte a helyére az újat, amit be kellett illeszteni, majd rögzíteni a fagerendához – mesélte a speciális mentős, aki fotókat is készített a nem mindennapi akcióról. A képekből is látszik, hogy nem volt egyszerű a feladat.

– A csere nehézsége a magasság volt leginkább, de a képzett személyzet legyűrte a félelmet. Nehezítő körülmény volt még a magasban a feltámadt szél és a szűk toronyban a kereszt aljának a rögzítése. Valamint a templom és a kereszt állapotának, értékének, épségének a megőrzése – árulta el Zsombor. Kiemelte: a csapat összes tagja védőfelszerelésben volt és a daruzásban részt vevő személlyel folyamatos rádió összeköttetésben dolgoztak.