A Magyar-Bolgár Barátság Napján, október 19-én tartott megnyitónak a Keresztény Múzeum adott otthont, a tárlat maga november 30-áig várja a közönséget. A rangos bolgár és magyar vezetői delegációval kiegészült helyi közönséget Kontsek Ildikó, a Keresztény Múzeum igazgatója köszöntötte, aki többek között elmondta, hogy megnyitó előtt a bolgár küldöttség a Bazilikában lévő magyar-bolgár barátságról szóló emléktáblát koszorúzta meg, ahogy teszik ezt időről-időre a hazánkban élő bolgárok.

Mint elhangzott: a Bulgária szíve című fotódokumentációs, az eredeti ikonokreprodukciós változataiban felvonultató tárlat a Bolgár Köztársaság külügyminisztere mellett működő Állami Kulturális Intézet támogatásával jött létre. A megnyitón az is kiderült, hogy ezt a most bemutatott kollekciót a Bolgár Tudományos Akadémia Balkanisztikai Intézet és Traktológiai Központ munkatársai tervezték. A balkáni Rilai Apátságból most Magyarországra érkezett képgyűjtemény Bulgária legrégebbi intézményéből való, mely évszázadokon át védelmezte és fenntartotta a bolgárságot, ahogy elhangzott.

Ahogy arról is szóltak, hogy a rilai monostor több, mint egy évezreden át volt az orthodoxia kincsestára, melynek jelentősége túlterjed a Balkánon, hiszen egyházi központ szerepe mellet kulturális műhely is volt, s jelenleg már a világörökség UNESCO által elismert része. Iliana Iotova a bolgár köztársaság alelnöke és Soltész Miklós államtitkár egyöntetűen hangsúlyozták a bolgár és a magyar nép barátságát, melynek gyökerei – ahogy hangsúlyozták – a közös történelmi adottságok, a történelmi múlt, a kereszténységhez és a saját nemzeti identitáshoz való ragaszkodás területeiről táplálkoznak.