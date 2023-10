Tavaly után az idén is a Puskin Művelődési Házban rendezték meg a Bánhidai Búcsút, amelyhet ezúttal is csatlakozott a borutca. A hagyományos vidámpark, dodzsem, körhinta mellett népszerű volt a borutca is, ahol helyi és környékbeli neves borászatok kínálták portékáikat.

A szervező hagyományosan a Bánhidai Baráti Kör Egyesület volt. Közösségi oldalán több jelzést is kaptak a programmal kapcsolatban. A helyszínt más csoportok is kifogásolták. A szervezők kiírták, hogy örömmel várják a jobbíó javaslatokat, ám a helyszín vonatkozásában nem várható változás. A református templommal szemben lévő tér ugyanis már nem nagyon alkalmas a program lebonyolítására.