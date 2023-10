Az utolsó két megállóhelyen már dobszó nélkül adta tudtára a népnek a kisbíró, hogy megérkezett a szákszendi szüreti menet. Merthogy addigra már szinte elnyűtte a hangszerét, ami nem is csoda, hiszen a vármegye leghosszabb faluja a nagyjából hat kilométeres út alatt tízszer is hirdette a vigasságot.

Miként a szakszend.hu is megírta,16 esztendeje nem tartottak szüreti felvonulást a faluban, és az idősebbek emlékezete szerint akkortájt nem is volt ilyen nagyszabású a rendezvény. Október 14-én még az égiek is segítettek a felvonulóknak, és kisebb technikai akadálytól eltekintve minden annak rendje és módja szerint alakult a későbbiekben. A Győri utcában, a szendi focipályánál már fél 12-től gyülekeztek a menet tagjai, a dalkör, császári, bokodi, helyi lovasok, kocsisok, traktorosok, gazdák, lelkes táncos szülők és csemetéik, no meg a cigányok, hiszen nélkülük nem is igazi a szüreti menet.

A hosszú útra Pintér Gábornak és Mohos Ákosnak köszönhetően kedves vendéglátással alapozhatott mindenki, akik természetesen később sem maradtak étlen-szomjan – hiszen a vendéglátóhelyeken is alaposan kitettek magukért a helyiek.

A hölgyek többsége a falu kékfestő viseletében érkezett, mások Dadról, Császárról kértek kölcsön az alkalomhoz illő ruhát, de olyan is akadt, aki kifejezetten erre az alkalomra készítette el viseletét.

Harmonikás teszi fel az i-re a pontot, muzsikája rendbe hoz minden idegroncsot

– hangzott el a kisbírótól, hiszen az úton vidám nótákba kezdtek a dalkörösök, akik Herczog Ricsi harmonika virtuóz kíséretében invitálták a falubelieket.

A szülők, gyerekek táncos alkalmi csoportja nem csak vidám, táncra sarkalló koreográfiával örvendeztette meg a vendéglátókat, hanem hűtőmágnessel is. Olyannal, amit Bagóné Csizmadia Teréz, valamint lánya és barátnője készített Köszönjük felirattal.

Ezzel szemben Horváth Péterné Éva Szákszend feliratos, szüreti motívumokkal díszített poharaival csalt jóleső mosolyt az arcokra és szerzett örök emléket. Példaértékű összefogás jellemezte a falu apraját-nagyját megmozgató programot, a siker pedig nem is maradt el.