Kinőtte kertvárosi irodáját, ezért új helyre költözött a Nagycsaládosok Egyesülete tatabányai szervezete. Igazság szerint már júniusban elkezdtek pakolni, de csak most értek a feladat végére a mára 124 tagcsaláddal bíró szervezet tagjai.

Nyírő Ferencné Melinda egyesületi elnök szerint az új helyszín kiváló lehetőség termelői vásárok megtartására, valamint adományosztó programok szervezésére is. Jankó Ildikó egyesületi titkár is nyilatkozott portálunknak. Elmondta, sokkal tágasabb az új otthonuk, egyebek mellett elkülönített vezetői irodát is be tudtak rendezni az épületben. Az adományok is elférnek, például a tanszerek, de a termelői méznek is nagyobb hely jut, amit nemrégiben kaptak egy felajánlásnak köszönhetően.

Azt már Szücsné Posztovics Ilona polgármestertől tudtuk meg, hogy a költözéshez nagyban hozzájárult a tatabányai önkormányzat is. Miként fogalmazott a városvezető, a nagycsaládosokkal különböző városi rendezvényeken keresztül kerülnek kapcsolatba és öröm látni, milyen szívvel-lélekkel végzik az önkéntes tevékenységet.

– A tatabányai önkormányzat mindig segítő jobbot nyújt azoknak a civil szervezetnek, akik a város életében hasznos tevékenységet végeznek. Először a Konzumban szerettünk volna biztosítani nekik az új helyszínt, de nagyon rossz állapotban voltak az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, így a Béla király körtér 69. alatti épületrész mellett döntöttünk, amit díjmentesen biztosítunk számukra – mondta a városvezető.