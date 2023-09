A honvedelem.hu számolt be arról, hogy az ÖKSZ továbbra is nagyon népszerű a fiatalok körében. Ez köszönhető annak is, hogy a legalább fél éven át tartó képzésen résztvevők 16-32 pontot, a további fél, vagyis összesen egy évre szerződők pedig akár 64 felsőoktatási felvételi többletpontot is kaphatnak továbbtanulásukhoz. Az első ciklus átfogó honvédelmi ismereteket nyújtó képzést biztosít a bevonulóknak, valamint stabil kereseti lehetőséget és megélhetési alternatívát kínál.

A jelentkezők szeptember 11-én reggel vonultak be a tatai laktanyába, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 12. Területvédelmi Zászlóalj kötelékébe. Az adminisztrációt követően a bevonuló állománnyal ismertették az alapkiképzés napirendi pontjait, majd megkapták az ehhez szükséges felszerelésüket. A honvédek az elkövetkezendő nyolc hét során elsajátítják azt a tudást, ami a katonai szolgálat ellátásához szükséges. Ezek főbb részei közé tartozik az alaki foglalkozás, a híradó, a katonai tereptan, a lövészet, a harcászat és a műszaki ismeretek.

Kiképzőink segítségével olyan benyomásokat, tapasztalatokat és tudást szereznek a nyolcadik hét végére, hogy szívesen fogják tovább folytatni katonai szolgálatukat egy műveleti alakulatnál is

– mondta Fekete László őrnagy, az ezred 12. Területvédelmi Zászlóaljának zászlóaljparancsnok-helyettese. A két hónap alatt mind elméleti, mind gyakorlati foglalkozásokon részt vesznek majd, ezt követően pedig eldönthetik, hogy a területvédelmi zászlóaljnál maradnak lövész szakkiképzésen, vagy műveleti besorolású katonai szervezetnél kapják meg további felkészítésüket.