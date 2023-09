Gyorsan terjedt az egyik tatai közösségi oldalon a hír a hölgyek között, hogy bezárt az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézetben a nőgyógyászat. A tataikorhaz.hu oldalon, az aktuális híreknél olvasható szűkszavú tájékoztató szerint:

a Nőgyógyászati Szakrendelésen és Terhestanácsadáson a rendelés átmenetileg szünetel.

A közösségi oldalon többen is írták, hogy az elmúlt héten már csak Tatabányára kaptak időpontot. Úgy tudjuk, hogy akinek szeptember 1-je utánra volt foglalása, azt telefonon értesítik, és arra kérik, hogy kérjen újabb időpontot Tatabányára. A hozzászólók között van olyan, aki júliusban kért még időpontot rákszűrésre, de már csak novemberre kapott. Most neki is új időpontot kell kérnie, de már a vármegyei kórház szakrendelésére. Mint írta, reménykedik, hogy még idén sorra is kerülhet.

Természetesen a hölgyek egy cseppet sem örülnek a változásnak. Főleg, hogy a terhesgondozás is szünetel, így a kismamáknak is át kell járniuk Tatabányára. Van olyan utolsó hetes, akinek hetente több alkalommal is el kell járnia vizsgálatra, neki most szintén utaznia kell. Vagyis ha tudnak adni neki időpontot. Ugyanis az egyik kismama, aki megpróbált Tatabányára terhesgondozásra jelentkezni azt a választ kapta, hogy Tatabánya se tudja a tatai kismamákat fogadni, mert még nem látják őket az ottani rendszerben. Hívják fel őket a jövő héten, hátha addigra többet tudnak mondani. A változás nemcsak a tataiakat érinti. Hiszen a környező kistelepüléseken élő nők is a tatai szakrendelőhöz tartoznak.

Megkerestük a Szent Borbála Kórházat - amihez a tatai szakrendelő is tartozik - hogy megtudjuk miért volt szükség a nőgyógyászat, illetve a terhesgondozó szüneteltetésére, és van-e remény arra, hogy újra fognak majd nyílni. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk rá választ. A tatai kórház honlapján egyelőre a jövő hétre van beírva, hogy a nőgyógyászat és terhesgondozás rendelései elmaradnak.