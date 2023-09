Minden tekintetben példás összetartás jellemzi a helyi közösséget, hiszen az epöliek minden kezdeményezésből kiveszik a részüket. A 2021-ben alakult Cselényalja Színtársulatban a fiatalabb és az idősebb generációk is egyaránt fontos szerepet töltenek be, két évvel ezelőtt kilencen alapították meg az amatőr színjátszókört. A lelkesedés azóta is töretlen, a csapatnak számtalan sikerben volt része.

Vágenszommer Orsolya, közművelődési szakember, a községi könyvtár vezetője, a társulat egyik tagja elmondta, hogy az önkormányzat jóvoltából a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva sikeresen pályáztak a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) egy újabb ötletük megvalósítására. A számos elismeréssel – többek között Párhuzamos kultúráért díjjal – jutalmazott Boka Gábor rendező, előadó, iparművész írta meg Petőfi Sándor A helység kalapácsa című elbeszélő költeménye alapján az új előadásuk forgatókönyvét, a darabot afféle komikus eposzként fogják előadni.

– A pályázat megjelenésekor elgondolkodtam azon, hogy remek lehetőség lenne, ha újra egy rendező által betanított darabbal léphetnénk fel, hiszen új színpadi beállásokkal ismerkedhetnénk meg, számtalan pozitív élményben lehetne részünk. A helység kalapácsa ráadásul mégiscsak egy komolyabb hangvételű mű, mint a Ludas Matyi, így igazi kihívásként tekintünk rá – árulta el lapunknak Vágenszommer Orsolya, akitől azt is megtudtuk, hogy a társulat hetente egyszer próbál, a pályázati kiírás szerint több alkalommal Boka Gábor jelenlétében gyakorolják Epölön a szövegeket.

– A színjátszókör életében minimális személyi változások voltak, a „kemény mag” viszont egyben maradt. Új tagként csatlakozott hozzánk dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék elnöke, aki Fejenagyot, az egyik főszereplőt fogja játszani – mondta.

A társulat első fellépése október 15-én Epölön lesz, majd a pályázat keretében Annavölgyön és Bajnán is látható lesz a színdarab. Elbírálás alatt van egy másik pályázatuk is, a döntéstől függ, hogy másik három kistelepülésre is elvihetik-e a produkciót.

– A pályázatok kapcsán is mindenben számíthatunk az önkormányzat támogatására, ráadásul a próbákra és az előadásra is rendelkezésünkre bocsátják a közösségi házat. Köszönjük Tácsik Attila polgármesternek és a polgármesteri hivatalnak a segítséget – tette hozzá Vágenszommer Orsolya.