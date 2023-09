– A parajdi só támogatja és serkenti az anyagcserét, így kifejezetten ajánlott cukorbetegség és túlsúly esetén is – árulta el lapunknak Nagy Imréné Julika, aki kisebb bemutatót tartott nemrégiben a só jótékony hatásáról a bányászvárosban. Nem akármilyen összetevőnek, a Parajdi Sóbánya „ajándékának” felhasználásával készített szem- és fülpárnát, valamint fürdősó-keveréket.

Julika standjánál minden látogató meggyőződhetett a só jótékony hatásairól, amelyet főként alvásnál javasolt használni. – Tisztító és nyugtató ereje hasznos lehet például irodai környezetben is, mivel 84 féle ásványi anyag és nyomelem párolog a textiltakarón keresztül. Jót tesz mindenkinek, aki légzési panaszokban szenved: állandóan köhögő dohányosoknak, allergiásoknak, asztmásoknak, hörghurutban, tüdőtágulatban, arcüreg gyulladásban szenvedőknek – mondta az árus, aki szerint az inhalálás bizonyítottan csökkenti a horkolást, és enyhíti a légzési nehézségeket. Főleg a tavaszi és nyári szénanáthás időszakban is hatásos segítség az otthon is végezhető parajdi fürdősós fürdőkúra és a száraz, parajdi sós levegős terápia.

Ekcémára kiváló a fürdő

Jó hír, főként a női nemnek, hogy a parajdi sós fürdő vagy áztatás minden bőrtípus számára egészséges és segíti a bőr hidratációját. A szakember a felhasználáshoz is tanácsolt egyet és mást. – A fürdőzés után a maradék sót és kevés iszapot érdemes negyedórán keresztül magunkon hagyni és csak ez idő elteltével öblíteni le tiszta vízzel – hangzott az útmutató, de mint mondta, nyugodtan használható sokféle fertőzés és bőrbántalom ellen. Kiemelte azt is, hogy ekcémára és pikkelysömörre is alkalmazható, de csökkenti a hajas fejbőr korpásodását. Továbbá hatásos a pattanások, mitesszerek ellen, enyhíti a rovarcsípések okozta kellemetlenségeket, valamint segít eltüntetni a narancsbőrt és mérsékelni a terhességi csíkokat – tette hozzá Nagy Imréné Julika.

Megtudtuk azt is, hogy a parajdi sós fürdő hatásos izom- és ízületi fájdalom, reuma, gerincbántalmak esetén, miközben határozottan csökkenti a stressz mértékét, oldja a szorongást, relaxál és általánosan regenerálja a szervezetet. Hatékony a gombás fertőzések megelőzésére és kezelésében, így a lábak áztatására kifejezetten ajánlott.

Az árus elmondta, hogy a parajdi só vízben feloldva, ivókúraként is használható. Kifejezetten jó az alvászavarok és a krónikussá váló fejfájás ellen, javítja a koncentrációs képességet, serkenti a vérkeringést.

– Csökkenti mindenféle allergia tüneteit, továbbá erősíti az immunrendszert. Erősíti a fogakat és a fogínyt, a 26 százalékos parajdi sót tartalmazó vízzel történő fogmosás és öblögetés megakadályozza a fogkőképződést és megelőzi a fogszuvasodást. Szájfertőzések, például afta ellen is hatékony, valamint elűzi a kellemetlen leheletet – sorolta lapunknak Julika véget nem érően a só egészségmegőrző hatásait. Hangsúlyozta azt is, hogy magas vérnyomás, szívelégtelenség és betegség esetén mindenképp tanácsos kikérni az orvos véleményét a használatról.