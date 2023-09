Mint arról a kemma.hu is beszámolt, szeptember 20-án a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egysége egy előre egyeztetett bűnügyi feladat miatt vonult ki az esztergomi Tallér utcában, ahol egy férfi robbantással fenyegetőzött. Az agresszív személy végül be is váltotta ígéretét, detonációt intézett elő otthonában, mely következtében az elkövető és egy rendőrtiszt is életét vesztette.

Azóta nyilvánosságra hozták, hogy Kónya Gábor Lajos volt az áldozat, a 34 éves korában elhunyt édesapát felesége és két gyermeke is gyászolja. A Ripost megírta, hogy a minap egy világméretű összefogás indult a család megsegítése érdekében.

Lőw Zsolt korábbi magyar válogatott labdarúgó, a német Bayern München futballcsapat másodedzőjének kezdeményezésére írták alá a klub játékosai a bajorok huszonötöse, a világbajnoki címmel is büszkélkedő Thomas Müller mezét. Az autogrammokkal teli dresszt pedig most árverésre is bocsátották: a kikiáltási ár 30 ezer forint és egészen október 25. 20 óráig lehet licitálni.