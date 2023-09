A bejegyzéseben látszik, hogy munkagépek dolgoznak a területen. Egyesek tudni vélik, hogy a magántulajdonban lévő épületegyüttes külföldi kézbe került. Közismert, hogy több család is nagyon rossz helyzetbe került az építkezés kapcsán. A Gál István lakótelep bejegyzésében fel is teszi a kérdéseket: „vajon végre a mi folyamatos panaszkodásunk hatására elindul valami, vagy csak újabb “területrendezés”?; mi van az itt ingatlant becsületesen vásárló, kihasznált emberekkel? Őket ki kárpótolja megfelelően?”

Renczes Dávid az alábbi tájékoztatást posztolta:

„Az elmúlt időszakban a kérésemre az önkormányzati hatósági iroda többször is felszólította a gáli “szellemház” tulajdonosát, hogy rendezzék a telket és az ingatlant, mivel az többször rendkívül gazos volt, a kerítés eltűnésével pedig ismét közbiztonsági problémák is jelentkeztek. Most úgy tűnik az intézkedések nyomán a tulajdonos megkezdte a terület rendezését és valószínűleg megtörténik az épület elkerítése is. Köszönet érte!

Az épület jövőjével kapcsolatban többször sikerült információt kérnem a telek tulajdonosától. A céljuk egyértelműen az épület befejezése, de hogy erre mikor kerülhet sor, arról még nincsen információm. Amint lesznek újabb fejlemények természetesen tájékoztatást adok a lakosság számára.”