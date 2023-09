Számos ember mindennapjait keseríti meg vármegyénkben is a parlagfű, már csak ezért is kötelező az irtásuk. Ha parlagfüves területet látunk, bejelenthetjük azt a NÉBIH parlagfű bejelentő rendszerén (PBR) keresztül, ami elérhető a világhálón. A bejelentéshez előzetes regisztráció szükséges. Meg kell adni a GPS-koordinátát, a bejelentés típusát, a szennyezett terület méretét és a kultúrnövény-mezőket is ki kell tölteni. Egy, vagy több fénykép is csatolható.

Megfelelő eszköz hiányában is lehetőség van GPS-koordináta csatolására a Google Maps térkép segítségével. Ha tudjuk a bejelentéssel érintett parlagfüves ingatlan pontos címét, akkor a rendszer automatikusan a címhez rendeli a GPS-koordinátát. A bejelentést elmenti a rendszer.

Portálunk ennek kapcsán afelől érdeklődött a hivatalnál, hogy a rendszer elindulása óta, illetve az idei évben hány bejelentés érkezett Komárom-Esztergom vármegyéből.

A szervezet válaszából kiderül: az új rendszer 2021-es indulása óta 255 Komárom-Esztergom vármegyei bejelentés érkezett a PBR-en keresztül. Ebből a legtöbb bejelentést, 113-at az idén rögzítették a PBR felhasználói. A 2021 óta eltelt két évben természetesen bírságot is ki kellett szabni több esetben. 2021-ben 58 esetben mintegy 4 millió, tavaly 82 esetben 9,4 millió, míg idén szeptember közepéig 105 ezer forint értékben szabtak ki bírságokat (az idei, meglehetősen alacsony szám abból is adódhat, hogy az idei parlagfűszezonból még több hét visszavan).

A NÉBIH-től megtudakoltuk azt is, a rendszer elindításával és a bírságolással csökkent-e a parlagfűvel borított területek mértéke? Mint írták, ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hiszen a parlagfű elterjedése és megjelenése nem egy állandó értéket mutat. Hozzátették: a hatósági eljárások legfontosabb célja, hogy a földhasználók még a virágbimbók kialakulása előtt elvégezzék a mentesítést, ezáltal megakadályozható a pollenszórás és magérlelés.