Nagyné Horváth Eszter hatalmas gyűjteménnyel, több mint 90 ezer képeslappal rendelkezik. Szenvedélyét édesapjától örökölte. Dr. B. Stenge Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója nyitotta meg szeptember 18-áig látható tárlatot, ahol bányászati ereklyék is helyet kaptak.

Somogyi Nóra, a művelődési ház vezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a kiállítást és beszélt a város bányászati múltjáról is. A helyi senior irodalmi műhely tagjai több bányászathoz kapcsolódó verset is elmondtak.

A szén mellett a bauxit és a sóbányászat is megjelenik a képeken, ahogy a bányász képzés is, így kaptak helyet a tatabányai Péch Antal, vagy a selmeci diákhagyományok. Nem maradhatott el a bányászati múzeum, az üdülők, sőt, a legismertebb bányász mese, a Hófehérke és a hét törpe, valamint költők, írók, akik a bányászathoz kapcsolódó verseket írtak, így tisztelegve a bányászok előtt.