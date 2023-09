A hozzáértők értették a műszaki rajzok vonalait, nyilait, számait. Így volt ez már nagyon régen is. A jobb felkészültségű ácsok, a kovácsok, az ácsok, a kőművesek, esztergályosok, marósok tették a dolgukat. Alkalmanként, a kékköpenyesek irodájaként emlegetett irodából érkezett műszaki rajzaimat kicsit, vagy nagyon is mosolyogva nézegették.

Aztán kiderült, csak kényszerpályán tudunk táncolni. Tette mindenki a dolgát. Sokszor lógott a tervhez képest tizedekkel, milliméterekkel a földszinti valóság, indult az üzem beázó tetője alatt virgonckodó daru. A szakrajzot tervező, megrajzoló, a munkára aláírásával bólintó osztályvezető aláírása, a főmérnök hivatalos bólintása után jött egy másik csapat.

Odafönt meg kék volt az ég. Talán ma is az. A világ keveset változik. Az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlése négy évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a mai csütörtök, szeptember 7-e is a Tiszta levegő a kék égboltért napja. Hogy a műszakiak segítségével is jobb levegőt tudjunk beszippantani.

A kék égbolt titkára már az itáliai polihisztor, Leonardo de Vinci is kíváncsi volt. Nem voltunk, nem vagyunk egy csapatban. A titkot azért megüzenem. Dörzsölten rezeg napunk fénye.