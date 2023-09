A szüret főbb műveletei és annak eszközei évszázadokon át alig-alig változtak, ahogy a közösségben végzett munkához fűződő szertartás sem: a szüreti mulatság a boristennek szóló hálaadásból lett a termés betakarításának ünnepévé. Hogy vígabb legyen, arról maga a szőlő gondoskodik, s a jókedvet garantálja a sok dalolás, a tánc, a mulatság.

A bornap gondolata három éve fogalmazódott meg a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőiben.

– Azóta úgy gondolom évről évre sikeresebb a rendezvény, hiszen valóban a helyiek összefogásával valósul meg. Jótékonysági vonulata is van a programnak: a Bornap bevételével eddig a környei Római Katolikus Plébániát, idén pedig a Környei Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületet támogatjuk – mondta Tirhold Kármen.

A színpadi produkciók éjfélig szórakoztatták a nagyérdeműt, akik láthatták és tapsolhattak a Majorett Környe, a Környei Magyar Dalkör, a tíz esztendős Schwung Tanzgruppe, a bánhidai Szlovák Nemzetiségi Dalkör, a Dunaszentmiklós Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Kisfaludy Mihály Általános Iskola Művészeti Tagozat Széltolók Táncegyüttese és a Szivárvány-Környe Sardó Táncegyüttese előadásának, majd a KaDarKa Társulat és a Schemlinger Musikanten már táncra is hívott mindenkit.

A kicsiknek is kedveztek a szervezők, hiszen ingyenes csillámtetkó, arcfestés és ugrálóvár, jégkrém, a környei Nő Klubtól ajándék szélforgója várta őket, miközben a szülők, nagyszülők élvezettel kortyolgathatták a III. Bornap „főszereplőit”, a pincék ízletes kincseit Geiszt Józseftől, Haffner Józseftől, Wittmann Ferenctől, Göndör Lajostól, Králl János és fiától, Wéber István Györgytől, Tar Domokostól és a Tokaj Pearls-től.

Az idei év „rekorderének” ismét a Králl család pincészete bizonyult, hiszen náluk kelt el a legtöbb borjegy, és – a szervezők által készített zsíros kenyér kínálatot kiegészítve – pereccel és süteményekkel kényeztették a vendégeket. Süteményből egyébként a Vöröskereszt Környei Alapszervezetének köszönhetően is válogathattak a program résztvevői, ők sajtos desszerteket és rétest kínáltak adományforintokért.

A tűző nap nem kedvezett Tar Domokos Géza és Geiszt József „portájának” fogyasztás tekintetében, ők mindketten a kezdetektől a program résztvevői és a Králl családhoz, Haffner Józsefhez, Wittmann Ferenchez hasonlóan támogatói is, hiszen mindannyian felajánlották a borjegyből származó teljes bevételüket.

A gazdák nehéz évéről mesélt Szappanos János, aki bár nem borász, csemegeszőlőt termeszt, így átérzi az idei év nehézségeit. Tavaly volt három és fél kilós fürtje is, idén – bár még nem szedték le a legszebbet – szerinte egy kilóval lesz kevesebb. Áprilisban jött a fagy, május végén, a virágzáskor a hideg eső, éréskor pedig a kéthetes felhőszakadás… - mesélte János, aki az általa termesztett szőlőfajtáinak egy részéből tartott bemutatót és kóstolót a Bornapon. Jelenleg 60-ra tehető a termő csemegeszőlő fajtáinak száma és 40 körülire a növendékeké, amelyek még csak 1 évesek. A Bornapon egy különleges, először termő szőlőjét is megízlelhették a gyerekek, felnőttek, amelyhez egy érdekes történet is párosult. A „Nizina” szőlőt, az orosz Krajnov mester nemesítette. Krajnovnak volt egy szeretője, akit Ninának hívtak, a feleségét Zinának, s azért kapta a szőlő a Nizina nevet, hogy egyiket se sértse meg.

A borjegy és a gravírozott pohár bevételnek köszönhetően a szervezők végül 300 ezer forinttal támogathatták a Környei Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületet.