Esős nap lemondás nélkül

A HDR története szorosan összekapcsolódik Piliscsévvel, hiszen a szellemiségével immár a lengyel és cseh helyszíneken is kutyások ezreit megmozgató kihívás szervezői 2016-ban a Piliscsév Motocross Pálya terepén szervezték meg első rendezvényüket, és akár esik, akár fúj, mindig szívesen térnek vissza ide.

– Többször bebizonyosodott már, hogy kutyával esőben is lehet futni, és a kedvezőtlen reggeli időjárás ezúttal sem szegte kedvét a résztvevőknek – fogalmazott Púza András. A HDR alapítója fontos feladatának tekinti a kutyás sportok népszerűsítését, és a korábbi kutyavezető tűzszerész jelzésértékűnek tekinti, hogy a BASE futamra benevező terepfutók egyike sem mondta le a részvételt a csapadékos idő miatt. A verseny után úgy fogalmazott, a HDR az elszánt emberek kihívása, azoké a valóban kemény kutyásoké, akik négylábú társuk oldalán megküzdöttek a pálya, és a különféle akadályok nehézségeivel.

Akadályok vízzel, sárral

A HDR szervezői az idei BASE futam előkészítésekor barátságos indián nyárra számítottak, ezért a terepfutópálya kialakításakor nagy hangsúlyt helyeztek a versengés során kimelegedő kutyák felfrissülését is szolgáló vizes akadályok beépítésére. A különféle feladatokat tartogató 18 akadály közül három okozott valóban nedves pillanatokat, ám az esőben a vizesárok már aligha jelenthetett kihívást a versenyzőknek.

A rajthoz állók ezúttal is megbirkózhattak a BASE futamok megszokott akadályaival, köztük a sáros siratófallal, a tápcipeléssel, a gumidzsungellel, a súlymellénnyel, vagy az ugrálópárnával, de a HDR most a rendszeresen visszatérőknek is tartogatott két teljesen új feladatot. A billenőpalló izgalmas kihívásnak bizonyult a hatlábú párosok számára, míg közvetlenül a célba érkezést megelőzően „A Musher összeköt” hozta zavarba a versenyzőket és társaikat, itt ugyanis a kutya és gazdája nem látja egymást, csupán a futószár köti össze őket, azaz a pároknak elválasztva kell áthaladniuk.

Elég férfi vagy a rózsaszínhez?

Hét esztendőre visszatekintő története során a HDR mindvégig fontosnak tekintette a jó ügyek, a non-profit szervezetek segítését. Az idei BASE-futam kapcsán a szervezők a mellrák elleni harc felkarolását tűzték zászlajukra, és a súlyos betegség megelőzéséért, leküzdéséért dolgozó Mellrákinfó Egyesület munkájához az alkalomra készült pólók értékesítésével gyűjtöttek támogatást.

A szombati nyárbúcsúztató futam résztvevői Piliscséven találkozhattak a mellrák elleni küzdelmet a HDR-el és Mellrákinfó Egyesülettel közösen támogató Vizslafotózás munkatársaival is. Az „elég férfi vagy a rózsaszínhez?” címmel, ősszel meghirdetett kampány keretében az együttműködő szervezetek a korai felismerés, valamint a mammográfiás szűrések fontosságára hívják fel a figyelmet. Mindenhez a Vizslafotózás rendhagyó megoldást választott, egy jótékonysági fotózás keretében műtermükben olyan férfiakat fényképeztek kutyáik társaságában, akik a kezdeményezéshez csatlakozva készek voltak rózsaszínben a kamera elé állni. A hétvégén záruló kampány iránt a várakozásokon felüli volt az érdeklődés, az elkészült képeket hamarosan bemutatják az akció szervezői.