Általános iskolások és óvodások is érkeztek a Tatai Nagy Sportágválasztóra, amit idén is a Kőkúti iskola udvarán rendezett egy az önkormányzat. A sportrendezvény megnyitóján köszöntőt mondott többek között Molnár Gábor, a Kőkúti Sasok DSE elnöke és Michl József polgármester is. Mindketten kiemelték az atlétikai vb-n aranyérmet szerző Kőkúti váltót.

Tompa Andor sportreferens elmondta, hogy nyolc iskola váltó csapatát hívták meg a vb-re. A tízpróba után pedig 15 ezer néző láthatta, ahogy a tízszer 200 méteres távon a Kőkúti csapata végig vezette a mezőnyt és végül megnyerte a versenyt. Majd a váltó tagjait név szerint kihívtak diáktársaik elé, akik megtapsolták győzelmüket.

A megnyitó után a gyerekek boldogan széledtek szét az iskola udvarán, a tornateremben, illetve a Güntner Arénába, hogy kipróbálják magukat valamelyik sportban. Lehetőségből pedig nem volt hiány: idén összesen 17 sportegyesület vett részt az eseményen és 19 különböző sportágat próbálhattak ki a fiatalok. A Tompa Andor elmondta, hogy a rendezvény célja, hogy a gyerekek megnézzék, vagy ki is próbálhassák a különféle sportágakat, ami segíthet számukra tetsző kiválasztásában.