Már három ivó kutat hozott rendbe a Tatai Városgazda. Dr. Szerencsi Richárd cégvezető a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a platán leveles kút a Kossuth téren már elkészült.

– A napokban került ki egy gyönyörű öntöttvas kút, amit a Járási Hivatal mellől hoztunk be és tettünk rendbe a a műhelyünkben, majd helyeztük újra ki. Ez már használható. A harmadik pedig az Öreg-tó partján található Csurgó kút, aminek a kihelyezése most zajlik. Ez nagyon rossz állapotban lévő kút volt, ami fordítva működött. Akkor jött belőle a víz, amikor felhúzták a kart. Feltehetően ennek köszönhető, hogy fel-le nyomkodták össze-vissza és tönkre ment a mechanikája és a fedelét is lelopták. Ezt is behoztuk a műhelybe és az ügyes kezű munkatársaink felújították. Új süveget kapott és egy nagyon szép kovácsoltvas kart – árulta el a cégvezető. Hozzátette: a kutak felújítása jövő évig leáll, a hideg miatt most elkezdik téliesíteni azokat.