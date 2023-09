A gazdaságfejlesztési minisztérium tájékoztatása szerint a be nem jelentett foglalkoztatás mértéke is mérséklődött, 26 százalék alá csökkent az arányuk az ellenőrzött munkavállalók esetében. A kormány célja, hogy a jogszerű foglalkoztatás mértéke tovább nőjön idehaza, ami hozzájárul a teljes foglalkoztatottság megvédéséhez.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság célja a kockázatok értékelésén alapuló célpontkiválasztással, az erőforrások hatékony felhasználása, így elsősorban a súlyos jogsértések feltárása, azaz a jogsértő munkáltatók „kiszűrése”. Az akcióellenőrzés 852 vállalkozás - 2 818 munkavállalóját érintő - foglalkoztatási gyakorlatát vizsgálta. Az ellenőrzések a munkáltatók 73 százalékánál tártak fel a vizsgálatba vont munkavállalók 56 százalékát érintő valamilyen munkaügyi jogsértést. Az ellenőrzésbe vont 2 818 munkavállaló 25,8 százalékát (727 munkavállaló) érintette a be nem jelentett foglalkoztatás, azaz a jogviszonyuk rendezetlen volt. Ez alacsonyabb a 2022. évi nyári akcióellenőrzés adataihoz képest, amikor az ellenőrzött munkavállalók 30,4 százalékát érintette a feketefoglalkoztatás valamelyik formája.

A be nem jelentett foglalkoztatással leginkább érintett építőiparban is javulás látható. Az ágazatban ellenőrzéssel érintett munkavállalók számához viszonyítva az építőiparban dolgozók 25,96 százalékát foglalkoztatták „feketén”, ami 2015 óta a legkedvezőbb adat, ugyanakkor még így is a munkavállalók több mint egynegyedét érintette a feketefoglalkoztatás. A munkabérrel kapcsolatos szabályok érvényesülése is pozitív irányba mozdult el az elmúlt években. A nyári akcióellenőrzésen így országosan mindössze 62 munkavállalót érintett munkabérrel kapcsolatos szabálytalanság.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság június 26. és július 14. között folytatta le az akcióellenőrzést.