Lesz folytatása

Simon László polgármester a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nagyon örülnek az új kerékpárútnak, de már a folytatáson gondolkodnak. Szeretnék tovább építeni Tata irányába a kerékpárútat, ami valószínűleg egy, az úton kialakított kerékpársáv lesz. Ugyanis nem titkolt szándékuk, hogy a Tata-Tatabánya kerékpárút mintájára a közeljövőben megépüljön a Kocs-Tata kerékpárút is, ami biztonságosabb közlekedést nyújtana a két település között már most is kerékpárral járóknak. Ehhez már a tanulmányi terv el is készült, azonban a tervezésre, illetve a kivitelezésre azonban a megfelelő pályázatig még várni kell.