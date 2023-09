Meghallgatták a közt csütörtök délután a polgármesteri hivatal első emeleti tanácstermében. A fórum két részből áll: Lazók Zoltán polgármester először az írásban megküldött kérdéseket terjesztette a közmeghallgatás iránt érdeklődők és a rendvédelmi szervek, valamint a szolgáltatók képviselői elé. Összesen hat kérdés érkezett a hivatal aulájába kihelyezett gyűjtőládába, ahol szeptember 19-ig lehetett jelzeni az észrevételeket.

Kérész László parkolási problémákat vetett fel és lakásonként egy díjmentes parkoló kártya megoldását szorgalmazta, valamint a havi és éves bérlet bevezetését. A városvezető kijelentette, a klasszikus, tehát a fizetős rendszert nem szeretné bevezetni. Elmondta, valóban fennáll az anomália a városban, de nem érti, miért áll üresen éjjelente az uszodánál és a hivatal mögött található nagyparkoló.

Horváth Károlyné a buszok járatritkításaira kérdezett, amivel kapcsolatban a Volán társaság sofőrhiányra hivatkozott, amit toborzó akciókkal szeretne kiküszöbölni a jövőben. A Népek barátsága- és a Tópart utcai közlekedés megváltoztatását szeretné egy név nélküli lakos. K. Jánosné pedig a körforgalomban magasra nőtt virágok megoldására kérdezett, amik akadályozzák a tömegközlekedést, de a hangos városi „rallysok” és a Malom-tó felújítása mellett sem mentek el „szó” nélkül a lakosok. Több pad és szemetes kihelyezését javasolták.

A második részben J. Istvánné egy fenyő miatt emelt szót, ami miatt nincs természetes fény a Bánki Donát utcai lakásában. Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. (OIH) képviselői is jelen voltak, akik arról biztosították a hölgyet, hogy valamilyen megoldást biztosan találnak az ügy kezelésére. A szakemberek elmondták, hogy egészséges fát nem vágnak ki, azonban szóba jöhet a növény ritkítása. Ezt azonban az érintett nem fogadta el, így patthelyzet jött létre.

Magyar Lajosné ezt némiképp módosítva, padhelyzet miatt kért szót. Véleménye szerint az OIH nem megfelelően járt el, amikor jelzésére kicserélték a régi padot egy újra. A támlás pad helyett annak támlanélküli változatát telepítették, amire Németh Gábor vezérigazgató reagált. Elmondta, jelenleg nincs raktáron a kérésnek megfelelő ülőalkalmatosság, abból gazdálkodtak, ami van. A vezérigazgató utalt arra is, hogy a későbbiekben a városfejlesztés kapcsán és a már említett Malom-tó környezetének rendbetételekor bizonyára jut majd egy plusz pad a Dózsa György útra is. A kérdező a bányásznapról is érdeklődött. A teremben ülők egyként emelték fel a fejüket a kérdésre: „Tudni szeretném, hogy Oroszlány bányászváros-e még?” – ezzel is kifejezte nemtetszését a szervezés felé. Magyar Lajosné főként a programhelyszín iránt emelt kifogást. Szerinte az nem járja, hogy a Bányászati Múzeumba szerveznek minden programot, mert hiába viszik az utasokat buszok a várostól negyed órára lévő helyszínre, ez az egész olyan, mintha már nem is Oroszlányé lenne. A felvetésre Lazók Zoltán reagált: vannak olyan programelemek, mint például a csilletoló verseny, amit mindenképp átgondolnak majd a jövő évi forgatagra.

Magyar Lajosné kikérte magának azt is, hogy élhetetlen a város. A felvetés indokában áll, hogy a város bizonyos pontjain 30 centiméteresre nőtt a gaz, sok a szemét és a törött járda mellett sem ment el. Állítása szerint a 20 centiméteres „hullámokban” már ketten elestek, egyikőjük pedig betörte a fejét. Értetlenkedett, hogy miért nincs pénz a felújításra az önkormányzatnak, mert a lakóknak sincs.

Papp Péter Attila (Fidesz-KDNP) meglepődött azon, hogy az OIH miatt módosítani kellett a költségvetést, plusz forrást igényeltek. Holott a nyár első két hónapjában libalegelőre emlékeztettek egyes városi területek. Azt is mondta, hogy a városi élet zajjal jár, ha ez nem teszik a lakóknak, vehetnek házat például a közeli és csendes Szákszenden.

Sólyomné az elszaporodó rágcsálók miatt kért szót, H.József arra kérte a képviselőket, dolgozzanak egy szebb városért a jövőben, hogy a fiatalok is szeressenek Oroszlányban élni.