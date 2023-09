Hosszú kihagyás után tért vissza a STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság döntője a soponyai Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválra, ami ezúttal is nagyszerű helyszínnek bizonyult. Az egész napos megmérettetésre nagyon sokan voltak kíváncsiak, ahogy a STIHL Timbersports bemutatót is telt házzal tartották meg.

A verseny délelőtt 10 órakor kezdődött, méghozzá a kombinált szám első fordulójával, ami során a négyfős csapatoknak több szakmai feladatot kellett elvégezniük egymásba fűzve: döntés, kombinált darabolás, gallyazás, hossztolás, darabolás, hasítás és sarangolás. Mindezeket nemcsak gyorsan, hanem precízen, a munkavédelmi szabályok betartása mellett. A másik versenyszám a szerelés volt, ami során a csapat egy tagjának időre kellett megfordítania a motorfűrész vezetőlemezét. Ennél a feladatnál a legjobb időeredmény 14 másodperc volt, amit Csáti Szabolcs és Szép Szabolcs ért el.

Összességében elmondható, hogy egy országos döntőben nincsen gyenge csapat, de a regionális fordulók és a tavalyi eredmények ettől függetlenül sejtetik az erőviszonyokat. Emiatt aztán különösen érdekes volt, ha dobogóesélyes csapatok kerültek egymás mellé vagy egymás közelébe az adott forduló során. Erre jó példa volt, amikor a 8 pályából az első négyen vágta a fát a Ritorovi-Mecsekerdő, valkói és a gemenci csapat. Végül mindegyik az első nyolcban végzett, tehát ott lesznek a 2024-es szegedi Hídi vásáron a Bajnokok Bajnoka kupán.

2023-ban a döntőt végül a Ritrovi Kft.–Mecsekerdő Zrt. csapat nyerte meg Rittlinger Róbert, Juhász István, Bakó László és Bakó András összetételben, ami ezzel a felállással ugyan a második diadal volt, ám a csapatvezető ugyanezzel a névvel, más tagokkal is állt már a dobogó legtetején.

– Csodálatos érzés megnyerni egy ilyen döntőt még úgy is, hogy nekem ez már a hatodik ilyen eredményem. Szerencsénk is volt, mert jó fát kaptunk, de a tudásunk, tapasztalatunk is kellett a győzelemhez. Természetesen jövőre is szeretnénk az élen végezni, de az egy teljesen más verseny lesz. Az viszont tény, hogy nem fogjuk olcsón adni a bőrünket – nyilatkozta a csapatvezető, Rittlinger Róbert.

A második helyen ezúttal a bükkzsérci győztes Északerdő Zrt.–Encsitűz csapat végzett. Kmetz Szabolcs, Hudák Péter, Jaczenkó Krisztián és Lukács Zsolt András az első fordulóban még viszonylag sokat rontott, de végül fejben összerakták a második kört.

– Úgy látszik, hogy szokásunkká válik, hogy az első fordulót mindig elrontjuk. Így volt ez Bükkzsércen és most is, de a másodikra ezúttal is összeszedtük magunkat – fogalmazott Lukács Zsolt András.

Idén rendre kiválóan szerepelt a versenyeken a Bajna II.–Alba Berkenye Kft.–Vérteserdő Zrt. négyese, ami már előrevetítette, hogy a döntőben is számolni kell Forgács Jánossal, Szabó Szilárddal, Szabó Zoltánnal és Rózsa Sándorral. Végül az országos döntőben harmadik helyen végeztek.

– Alig hisszük el. Úgy jöttünk ide, hogy dobogóra szeretnénk állni, de tisztában voltunk azzal, hogy milyen csapatok gyűltek ma itt össze. Nagyon jó érzés volt dobogóra állni – mondta el Forgács János.