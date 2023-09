– Moszt jön az elsó vilegslágerom – egyebek mellett ezekkel a szavakkal indította egy héttel korábbi koncertjét a svájci világsztár, Dj BoBo, aki öt év kihagyás után újra fellépett a Budapest Parkban és aki fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte. Talán nem túlzás azt állítani, hogy egyként juthatott eszébe a közönségnek egy 37 évvel korábbi koncertélmény, amikor Freddy Mercury adott hangot az ország felé intézett tiszteletnek.

Szóval ebben az esetben nem a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt hallhattuk, hanem néhány, nyelvbotlásoktól hangos, de összefüggő mondatot. Szem nem maradt szárazon, majd BoBo mutatóujja a magasba emelkedett és arra kérte közönségét, táncoljon vele valaki... Ezenkívül volt még egy momentum, amiért fejet lehet hajtani a 90-es évek popikonja előtt: a koncert pontosan 20 óra 10 perckor kezdődött. Sem előbb, sem később – szorosan tartva a programtervet.

Ölelések és gratulációk váltották egymást a színfalak mögött

Forrás: Total Dance Festival/Facebook

Több mint 11 ezren döntöttek úgy, hogy a zenetörténelem megkerülhetetlen szereplőjével együtt ünnepeljenek és fejet hajtsanak három évtized munkássága, 14 millió eladott lemeze, megannyi világslágere és rengeteg arany- és platina-lemeze előtt. A közönség együtt énekelte a fellépővel a hatalmas slágereket, például a Love is all aroundot, a Take Controlt és a Chihuauha-t is, a Flashdane-ból jól ismert What a feeling című számnál egyszerűen megveszett a közönség.

Lehetett az fiatal, kamasz, középkorú vagy idős - korosztálytól függetlenül egyként hozta lázba a közönséget BoBo. Mindenki más és más életszakaszban ismerhette meg a ritmusos zenét, de szemlátomást a többségének nosztalgikus perceket szerezhetett a csaknem kétórás koncert. Csodás látvány volt, amikor egyszerre mozdultak a közönség kezében a telefonok és lámpatengerré változott a küzdőtér.

Apropó helyszínek! Hiába kellett mélyebbre nyúlni a zsebben a teraszos belépőért, szinte azonnal elfogytak a jegyek. Azok sem csalódhattak, akik nem madártávlatból követhették nyomon a színpadi történéseket, hanem azzal szemközt foglaltak helyet a tánctéren. Hatalmas kivetítőkön lehetett látni közvetlen közelről az énekest, a háttértáncost és a vokalistákat is. Így az utolsó sorban is legalább akkora volt a sansz farkasszemet nézni BoBoval, mint az első sorban.

Több mint 11 ezer ember tombolt a világsztár számaira

Forrás: Total Dance Festival/Facebook

Az időutazást néhány perces hatásszünet állította meg, aztán BoBo arany motívumokkal színesített gladiátor jelmezét babakék elegáns öltözet váltotta. A változás tetten érhető volt a színpadon is: a dallamokat lángcsóvák és tűzijátékra hajazó elemek kísérték, amik méltó befejezései voltak a fellépésnek. Szintúgy a tapsvihar utáni zene, a Freedom.