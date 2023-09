– Az esemény részeként szerettünk volna helyi cégvezetőket, HR munkatársaknak lehetőséget adni jó példák, jó gyakorlatok bemutatására, ismertetésre. Ezzel párhuzamosan „kiállítóként” lehetőséget helyi civil szervezeteknek, hogy termékeikkel, portékáikkal bemutatkozzanak a rendezvényen résztvevő cégvezetőknek, HR munkatársaknak – magyarázta a szervező. Mint mondta: a program két részből állt, egyrészt kiállítóként várták civil szervezetek jelentkezését a "Civil Piac"-ra. Másrészt vártak minden civil szervezeti vezetőt, képviselőt, érdeklődőt egy kerekasztal beszélgetésre.

Az eseményen többek között bemutatkozott a Dán székhelyű Hartmann Hungary Kft., akik a komáromi Kemence Egyesülettel építettek ki példaértékű kapcsolatot. Mint mondták: a Covid alatt az egyesület biztosította a cég dolgozói számára, hogy gyermekeiket biztonságosan táboroztassák a vakáció alatt. Ezzel megszűntek a családosok késései, megnőtt a termelés, illetve kevesebb lett a selejt is.

Fontos, hogy az egyesület tevékenysége számszerűen kimutatható volt a cég teljesítményében. Körösladányi Zsombor, a tatabányai terepjárós önkéntes tűzoltók vezetője elmondta, hogy szívesen hívják az egyesületüket a cégek családi napokra, ahol a gyerekeknek és a felnőtteknek is akár egész napos izgalmas programot tudnak nyújtani.

Mecseki Melinda elmondta, hogy szeretnék, ha ezeket a pozitív példákat hallva a civil szervezetek elkezdenének gondolkodni azon, hogy milyen módon tudnak együtt dolgozni a cégekkel. Ezzel a szervezeteknek egy újabb bevételforrásuk is lehetne. a Komárom-Esztergom Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ most keresi azokat a lehetőségeket, hogy ebben a kapcsolatépítési folyamatban hogyan tudná minél jobban segíteni a szervezeteket. Ez a találkozó egy jó igényfelmérés, a visszajelzések alapján pedig konkrétabb eszközökkel és módszerekkel is tudják támogatni majd a társaságokat.