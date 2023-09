De mi az a WWF?

A svájci székhelyű World Wildlife Fund, teljes nevén World Wide Fund for Nature (Természetvédelmi Világalap) társadalmi szervezet 1961-ben alakult meg. Jelenleg 5 milliós tagsággal csaknem száz országban tart fenn alszervezetet, miként Magyarországon is. Az alapítók sorában biológus, zoológus, ornitológus és üzletember is megtalálható volt. A több mint hatvan évvel ezelőtti induláskor megfogalmazott célok között volt a biológiai sokféleség megőrzése, a környezetszennyezés csökkentése, a fenntartható fejlődés elősegítése. „A szervezet számára ezért kiemelten fontos az olyan ökorégiók megőrzése, melyek a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából különösen jelentősek, ezek közé tartoznak az erdők, az édesvizek, valamint az óceánok” – olvasható egy netlexikon oldalon. A társaság maga így összegezte céljait egy alkalommal: „Célkitűzéseink sosem voltak világosabbak: az éghajlatváltozás mérséklése, a mérgező hatású szennyező anyagok csökkentése, édesvizeink és az óceánok védelme, az erdőirtások megállítása és a vadon élő állatfajok védelme.”