Bármennyire is úgy tűnhet, a rádiózás egyáltalán nem idejétmúlt dolog, amit a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb kutatása is alátámaszt. A szervezet megbízása alapján az M-Meter Kft. (Scores Group)/Kantar Hoffmann Kft. készített felmérést 2019. első és 2022. negyedik negyedéve közötti időszakban, hogy kiderüljenek a magyar emberek rádióhallgatási szokásai. A Magyarországon élő, 15 év feletti lakosságot jelölték ki célcsoportnak, így a társadalom széles rétegeit bevonták a kutatásba, mely egy sor érdekességgel szolgált.

A közlemény szerint a férfiak jellemzően autóban, míg a hölgyek jórészt otthon hallgatnak bele a műsorokba. A munkahelyeken kevésbé jellemző a rádiózás, ugyanakkor majdnem minden harmadik megkérdezett személy munkaidőben is követi, hogy mi megy éppen a kedvenc csatornáján. Közismert, hogy vannak olyan munkakörök is – mint például a szobafestő, az autószerelő –, amelyhez már-már „kötelező” jelleggel párosítjuk a rendszeres rádióhasználatot. Tény viszont, hogy az életkor is befolyásolja a szokásokat, az idősebbek életmódjukból adódóan többet hallgatnak rádiót, mint a fiatalok.

Gál Andor kesztölci származású olvasónk elmondta, hogy általában reggelente, munkahelyére tartva szokott rádiót hallgatni, amikor éppen a beszélgetőműsorok zajlanak. Továbbá előfordul, hogy délután, vagy este is odakapcsol valamelyik adóra, attól függően, hogy melyiken szórakoztatják a hallgatókat a DJ-k.

Az Esztergomban élő Pálinkás Zsolt otthonában nem, ugyanakkor vezetés közben alkalmanként szokott rádiózni és leginkább a népszerűbb csatornák beszélgetőműsorait szokta követni. Ha viszont hosszabb utakra megy, akkor előre összeállított zenei listákat részesít előnyben a rádióműsorok helyett.

A nyergesújfalui kötődésű Kedves Balázs ellenben csak ritkán, mindössze havi egy alkalommal hallgat bele a rádióba, mert számára nincs releváns érték a műsorokban, a bulvártémák pedig abszolút hidegen hagyják. Helyette inkább a zene-streamelő, zenemegosztó alkalmazásokat használja.