A Facebook-oldalon beszámoltak róla, milyen jó hangulatban telt az ominózus délelőtt, közben sokat beszélgettek egymással, amiből új ötletek is születtek. Az esős idő ellenére megköszönik a segítséget és azt is, hogy sokan eljöttek régi és új tagok, a Tiszta Tatabányáért Egyesület és a Tatai medence Ocr és terepfutó Egyesület részéről is.

Következő „megmozdulásuk” a 4. Közösségi Szemétszedés lesz a Turulnál, augusztus 26-án, szombaton. Az akcióra várnak minden környezetvédőt és leendő jótevőt, valamint olyanokat is, aki szívesen részt vesz a közösségépítésben. Lehet az valamilyen szervezet, család, vagy éppen baráti társaság. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy kesztyűt és folyadékot hozzon magával mindenki, a többiről, vagyis a zsákokról és azok elszállításáról gondoskodnak a helyszínen. Az esemény fővédnöke Crespo Rodrigo, a Jászai Mari Színház- és Népház igazgatója lesz.