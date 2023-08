A Vulkán TSE shotokan karate szakosztálya kis bemutatóval is készült. A fiatalok az árnyat adó fák alatt mutattak be néhány mozdulatot. Emellett Sándor Mihály és munkatársai a honvédség által használt önvédelmi technikákat ismertette, s kipróbálhatták a TRX és a kettlebel eszközöket is a helyszínen.

A tanácsadásokon kiderült, hogy miért jó, ha naponta háromszor háromféle zöldséget és gyümölcsöt eszünk. Azon felül, hogy egészségesek, kiváló vitaminforrás, s például a nagy népszerűségnek örvendő szezonális termék, a dinnye nagy része vizet tartalmaz.

A mellrák megelőzését is hangsúlyozták az eseményen. Okostányér is előkerült, amely főként a 6 és 17 évesek számára nyújt segítséget, tanácsot abban: miből és mennyit tegyünk egy fejlődésben lévő ifjú tányérjára. A szórólapon kiemelten szerepel a mozgás is, amely elengedhetetlen ebben a korban (is).