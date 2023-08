A hadtörténész egy tragédia helyszínét is meglátogatta. Itt megöltek fegyveres bűnözők egy magyar származású rendőrt, akinek a leszármazottait is fellelte. Ez Chicago egyik déli negyede, régen sem volt jó környék, most sem az – írta a hivatalos Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében. Az egyéni tragédián túl az esetnek volt komoly politikai vihart kavaró következménye is, mert leírása alapján feltételesen szabadlábra helyezett bűnözők voltak a gyilkosok. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset akkoriban. Az elkövetők villamosszékben végezték.